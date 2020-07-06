463 ألف نخلة مصابة بسوسة النخيل الحمراء

كشف تقرير رسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، عن رصد 463.683 نخلة مصابة بسوسة النخيل الحمراء خلال العام الماضي، في 11 منطقة سعودية بلغت منها 221395 نخلة بنسبة 47.7% بمنطقة القصيم، بينما بلغ عدد حشرات سوســة النخيــل الحمــراء التي تم اصطيادها 376621 حشرة منها 206294 حشرة بمنطقة الرياض ما يعادل نسبة 54.7%.

أعمال الرش

أظهر التقرير أن أعمال برنامج مكافحة سوسة النخيل الحمراء تضمنت فحص 59 مليونا و928 ألفا و660 نخلة استحوذت منها منطقتا الرياض والقصيم على نسبة 76.5% إذ تم فحص 23676495 نخلة بمنطقة الرياض، و22196976 نخلة في منطقة القصيم، فيما بلغ النخيل المعالج 288410 نخلات، والمزال 46014 نخلة، إلى جانب أعمال الرش بالمبيدات المتخصصة لـ4119533 نخلة.

20 محافظة

وفقاً للتقرير جاء إعمال مكافحة سوسة النخيل الحمراء بمنطقة الرياض في 20 محافظة، و10 محافظات في القصيم، و6 محافظات بمكة المكرمة، وكل من المدينة المنورة وتبوك 5 محافظات، أما المنطقة الشرقية وعسير وحائل 4 محافظات، و3 محافظات في كل من نجران والجوف، ومحافظة واحدة في الباحة.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة دعت المزارعين إلى الإبلاغ عن أي حالات لسوسة النخيل الحمراء، عبر نظام البلاغات الموحّد «بلِّغ»، والذي أطلقته الوزارة ضمن خطتها للتحول الرقمي، لتسهيل طلب الخدمات وتقديم البلاغات من المستفيدين وتسريع الإجراءات.

أعمال المكافحة في 2019

59.928.660 النخيل المفحوص

63683 المصاب

288410 المعالج

46014 المزال

4119533 المرشوش

11 منطقة

الرياض

23.676.495

153943

86251

>

مكة المكرمة

462514

792

150

>

المدينة المنورة

1606482

6939

3313

>

القصيم

22.196.976

221395

155516

>

المنطقة الشرقية

8593494

15487

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12487

>

عسير

320283

4701

2205

>

تبوك

797277

16360

12912

>

حائل

1407718

35863

10213

>

نجران

435429

7562

5242

>

الباحة

5283

24

22

>

الجوف

426709

617

99

المفحوص

المصاب

المعالج