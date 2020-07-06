463 ألف نخلة مصابة بسوسة النخيل الحمراء

أعمال الرش
أظهر التقرير أن أعمال برنامج مكافحة سوسة النخيل الحمراء تضمنت فحص 59 مليونا و928 ألفا و660 نخلة استحوذت منها منطقتا الرياض والقصيم على نسبة 76.5% إذ تم فحص 23676495 نخلة بمنطقة الرياض، و22196976 نخلة في منطقة القصيم، فيما بلغ النخيل المعالج 288410 نخلات، والمزال 46014 نخلة، إلى جانب أعمال الرش بالمبيدات المتخصصة لـ4119533 نخلة.
20 محافظة
وفقاً للتقرير جاء إعمال مكافحة سوسة النخيل الحمراء بمنطقة الرياض في 20 محافظة، و10 محافظات في القصيم، و6 محافظات بمكة المكرمة، وكل من المدينة المنورة وتبوك 5 محافظات، أما المنطقة الشرقية وعسير وحائل 4 محافظات، و3 محافظات في كل من نجران والجوف، ومحافظة واحدة في الباحة.
وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة دعت المزارعين إلى الإبلاغ عن أي حالات لسوسة النخيل الحمراء، عبر نظام البلاغات الموحّد «بلِّغ»، والذي أطلقته الوزارة ضمن خطتها للتحول الرقمي، لتسهيل طلب الخدمات وتقديم البلاغات من المستفيدين وتسريع الإجراءات.
أعمال المكافحة في 2019
59.928.660 النخيل المفحوص
63683 المصاب
288410 المعالج
46014 المزال
4119533 المرشوش
11 منطقة
الرياض
23.676.495
153943
86251
>
مكة المكرمة
462514
792
150
>
المدينة المنورة
1606482
6939
3313
>
القصيم
22.196.976
221395
155516
>
المنطقة الشرقية
8593494
15487
12487
>
عسير
320283
4701
2205
>
تبوك
797277
16360
12912
>
حائل
1407718
35863
10213
>
نجران
435429
7562
5242
>
الباحة
5283
24
22
>
الجوف
426709
617
99
المفحوص
المصاب
المعالج
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