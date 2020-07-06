مركز لرفع جودة حياة منسوبي الزكاة

علمت «دوت الخليج» أن الهيئة العامة للزكاة والدخل بصدد تطوير خدمات دعم الموظفين وذلك بتوفير مركز شامل لتقديم الاستشارات المختلفة (قانونية – مهنية – مالية – نفسية – اجتماعية – صحية) وذلك لرفع جودة الحياة لمنسوبي الهيئة. وبحسب المصادر، تأتي هذه المشاريع من منطلق سعي الهيئة العامة للزكاة والدخل لتوفير جميع الخدمات التي تُعنى بالموظفين على جميع النطاقات والمستويات، حيث تم اختيار هذا المشروع لتغطية الخدمات الأساسية التي تصب في مصلحة الموظفين على الصعيد العملي والشخصي وذلك بتوفير مركز شامل لتقديم الاستشارات المختلفة لتوفير الخدمات مما له من أثر مباشر في زيادة إنتاجية الموظف وتعزيز ارتباطه بالعمل بالإضافة إلى تحقيق التوازن الصحي بين الحياة العملية والشخصية لجميع الموظفين. مجالات تقديم الاستشارات قانونية مهنية Advertisements مالية نفسية اجتماعية صحية



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