اللجنة الإشرافية للحج تناقش الخدمات الميدانية

وقال القويحص إنه ينبغي على الجميع أن يدرك حجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم لنيلهم شرف خدمة الحجاج، مؤكداً أن الدولة وبقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين تجند كافة طاقاتها المالية والبشرية لهذه المناسبة الإسلامية العظيمة كل عام. وأبان أن موسم الحج لهذا العام سيكون حجاً آمناً وصحياً للمحافظة على سلامة الجميع في ظل الظروف الاستثنائية، واستمرار الجهود من كافة القطاعات المشاركة في أعمال الحج لمكافحة جائحة «كورونا»، مشيراً إلىى أن لدى الأمانة خططاً تنفيذية استثنائية لحج هذا العام.
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