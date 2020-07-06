اللجنة الإشرافية للحج تناقش الخدمات الميدانية

عقد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص اجتماعاً مرئياً لمناقشة خطة أعمال موسم الحج لهذا العام 1441هـ الاستثنائي، بحضور وكلاء الأمانة ومديري العموم، وتم خلال الاجتماع مناقشة كافة الترتيبات الخاصة بموسم حج هذا العام، كما تمت مناقشة خطة عمل مراكز الخدمات الميدانية، وعملية تأمين جميع احتياجات تلك المراكز من عمالة ومعدات، لتمكينها من القيام بواجبها على أكمل وجه.

وقال القويحص إنه ينبغي على الجميع أن يدرك حجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم لنيلهم شرف خدمة الحجاج، مؤكداً أن الدولة وبقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين تجند كافة طاقاتها المالية والبشرية لهذه المناسبة الإسلامية العظيمة كل عام. وأبان أن موسم الحج لهذا العام سيكون حجاً آمناً وصحياً للمحافظة على سلامة الجميع في ظل الظروف الاستثنائية، واستمرار الجهود من كافة القطاعات المشاركة في أعمال الحج لمكافحة جائحة «كورونا»، مشيراً إلىى أن لدى الأمانة خططاً تنفيذية استثنائية لحج هذا العام.