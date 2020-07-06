إسلامية جازان تتبرأ من عازف العود

وأكد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان أن الشخص الذي ظهر في المقطع ليس من منسوبي أي مسجد من المساجد التي يشرف عليها الفرع، وأن ما تم تداوله عار من الصحة. علماً بأن الفرع سيتخذ كافة الإجراءات القانونية وتجهيز ملف كامل بالقضية لرفعها للجهات المختصة، مطالباً بحقه ضد من قام بنشر هذا المقطع.
وكانت مواقع التواصل تداولت مقطع لأحد الأشخاص يعزف على العود وذكر شخص أنه إمام أحد الجوامع في صبيا.
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