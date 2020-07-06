إسلامية جازان تتبرأ من عازف العود

أكد المتحدث الرسمي لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في جازان محمد كريري، أنه إشارة إلى المقطع الذي نشر عبر حساب أحد الأشخاص المغرضين في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن إمام لأحد مساجد محافظة صبيا يقوم بالعزف على آلة العود على حدّ زعمه.

وأكد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان أن الشخص الذي ظهر في المقطع ليس من منسوبي أي مسجد من المساجد التي يشرف عليها الفرع، وأن ما تم تداوله عار من الصحة. علماً بأن الفرع سيتخذ كافة الإجراءات القانونية وتجهيز ملف كامل بالقضية لرفعها للجهات المختصة، مطالباً بحقه ضد من قام بنشر هذا المقطع.

وكانت مواقع التواصل تداولت مقطع لأحد الأشخاص يعزف على العود وذكر شخص أنه إمام أحد الجوامع في صبيا.