5 برامج للاعتماد الأكاديمي بالمعرفة

ووقع العقود من جانب هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان رئيس الهيئة، ومن جانب جامعة المعرفة الدكتور وليد بن حسين أبو الفرج مدير الجامعة.
وتتضمن العقود تنفيذ مشروع الدراسة التقويمية على المستوى البرامجي لخمسة برامج وهي (بكالوريوس الطب البشري، وبكالوريوس دكتور صيدلي، وبكالوريوس التمريض، وبكالوريوس الرعاية التنفسية، والخدمات الطبية الطارئة).
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