7827 مستفيدا بملتقى آفاق المعرفة

يواصل ملتقى آفاق معرفية الصيفي بجامعة بيشة فعالياته الافتراضية المتنوعة، والذي يستمر حتى 30 ذو القعدة الحالي، برعاية أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، وذلك ضمن برامج جامعة بيشة لخدمة المجتمع في إطار مبادرة إمارة عسيرة (حسن الوفادة) في نسختها الثانية. وسجل الملتقى حضور 7827 مستفيداً ومستفيدة في 54 برنامجًا في 6 أيام، منذ انطلاقته مطلع الشهر الحالي، واشتملت البرامج على دورة في أساسيات نظام التعلم الإلكتروني، وندوة عن تطبيقات تقنيات النانو في الصناعة، ودورة عن تنمية المهارات القيادية، ودورات متعددة لتنمية مهارات اللغة الإنجليزية، ودورة عن كتابة وعرض السيرة الذاتية.



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