الصحة: خدمة المراكز تحددها نسبة المراجعين

ويوجد داخل المحافظة مركزان أحدهما رئيسي حكومي فئة «أ» والآخر مستأجر، وجميعها تعمل 8 ساعات فقط.
وفق الأنظمة
قال متحدث صحة منطقة عسير عبدالعزيز آل شايع، إن تشغيل المراكز الصحية بخدمة ممتدة على مدار 16 ساعة أو 24 ساعة يتم وفق معايير محددة، منها تردد المستفيدين على خدمات المركز، وكذلك نسبة مراجعي المستشفى من الحالات الباردة، وهناك تنسيق قائم بين إدارة المراكز الصحية وإدارة المستشفيات بصحة عسير لدارسة ومتابعة معدلات تردد المراجعين على طوارئ مستشفيات المنطقة ودراسة التعامل مع ذلك وفق الأنظمة المتبعة.
خدمات أساسية
أكد آل شايع أن مركز صحي المجاردة يقدم كافة الخدمات الأساسية (طب عام) وبرامج الرعاية الصحية الأولية ومنها (التطعيمات ـ أمراض مزمنة ـ رعاية الأمومة والطفولة) وتم تشغيل عيادتين استشارية للأطفال وكذلك النساء والولادة، ويتوفر بالمركز خدمات مساندة من مختبر وأسنان.
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