115 مشاركا في هايكنج أحد رفيدة

وأوضح مدير الهايكنج في المحافظة عائض بن مزهر، أن عدد المشاركين بلغ 115 مشاركا من الرجال والنساء.
وتفقد محافظ أحد رفيدة متعب بن ناصر المتعب أمس، متنزه الحبلة السياحي الذي يقصده عشرات الآلاف من المصطافين كل عام، وممشى الدراجات الهوائية، واطلع على جميع الاستعدادات والتجهيزات لإقامة عدة فعاليات ضمن صيف المحافظة 41.
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