115 مشاركا في هايكنج أحد رفيدة

ضمن فعاليات صيف محافظة أحد رفيدة 41، أقيمت فعالية «الهايكنج» بمتنزه المربع السياحي، بالتعاون مع بلدية المحافظة التي عملت على تطبيق الإجراءات الاحترازية المتمثلة في تركيب كاميرات للمسح الحراري، والتباعد لجميع المشاركين والمشاركات في الفعالية، فيما شاركت الجهات الأمنية والإسعافية وفريق سندكم.

وأوضح مدير الهايكنج في المحافظة عائض بن مزهر، أن عدد المشاركين بلغ 115 مشاركا من الرجال والنساء.

وتفقد محافظ أحد رفيدة متعب بن ناصر المتعب أمس، متنزه الحبلة السياحي الذي يقصده عشرات الآلاف من المصطافين كل عام، وممشى الدراجات الهوائية، واطلع على جميع الاستعدادات والتجهيزات لإقامة عدة فعاليات ضمن صيف المحافظة 41.