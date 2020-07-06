14012 بلاغا لهلال جدة

باشرت فرق هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة، خلال شهر يونيو 2020 الماضي 14012 بلاغًا.

وبين المتحدث الرسمي للهيئة بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبو زيد، أن الفرق الإسعافية باشرت 14012 بلاغا متنوعا بين مرضي وحالات ناتجة عن الحوادث المرورية وحالات إصابات غير مرورية، مشيراً إلى أن معدل البلاغات وصل إلى 19 بلاغًا لكل ساعة، بمجموع 467 بلاغا يوميا.

وأبان أبو زيد أن الهيئة نفذت حملات توعوية بمشاركة 50 متطوعا ومتطوعة بالواجهة البحرية، شملت الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمساجد، وأشار أبوزيد إلى أن المتطوعين والمتطوعات حرصوا على سلامة زوار ومرتادي الواجهة البحرية، وتمثلت جهودهم في تقديم النصائح والإرشادات والحرص على تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي.