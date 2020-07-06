منصة رقمية للمبادرات الابتكارية

وتتلخص أهم أهداف المنصة في صناعة الأفكار والحلول للتغلب على التحديات في قطاع الرعاية الصحية وكذلك إشراك المعنيين في الرعاية الصحية لتقديم الأفكار والحلول الإبداعية والابتكارية ذات الجدوى الاقتصادية، إضافة إلى تقديم الدعم والاستشارات للمُبتكرين وأصحاب المهارات الإبداعية في جميع التخصصات، وأخيرًا إدارة المشاريع الابتكارية التي تُعنى بمعالجة التحديات في مجال الرعاية الصحية.
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