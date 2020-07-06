منصة رقمية للمبادرات الابتكارية

أطلقت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة ممثلةً بالإدارة التنفيذية للأبحاث والابتكار منصة بنك الابتكار والتي تعد منصة تفاعلية لاستقبال الأفكار والمبادرات والمقترحات من خلال طرح تحديات واقعية تواجه المنشآت الطبية والعاملين بها بالمملكة والتي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الرعاية الصحية. وتتلخص أهم أهداف المنصة في صناعة الأفكار والحلول للتغلب على التحديات في قطاع الرعاية الصحية وكذلك إشراك المعنيين في الرعاية الصحية لتقديم الأفكار والحلول الإبداعية والابتكارية ذات الجدوى الاقتصادية، إضافة إلى تقديم الدعم والاستشارات للمُبتكرين وأصحاب المهارات الإبداعية في جميع التخصصات، وأخيرًا إدارة المشاريع الابتكارية التي تُعنى بمعالجة التحديات في مجال الرعاية الصحية.



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