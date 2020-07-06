استعادة 46 ألف م2 من لصوص الأراضي

استعادت بلدية محافظة ظهران الجنوب، أراضٍ حكومية تبلغ مساحتها أكثر من 46 ألف متر مربع متعدى عليها في مركز الثويلة التابع للمحافظة.
جاء ذلك بعد رصد الفرق الرقابية بالبلدية خلال أعمالها الدورية لمراقبة الأراضي الحكومية تعديات على أراضٍ حكومية بمركز الثويلة عبارة عن عقوم ترابية وغرف وخزان وشبوك ومسوحات، حيث أُزيلت بمشاركة من لجنة التعديات، والجهات الأمنية، فيما طبقت الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.
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