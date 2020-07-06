السعودية اليوم / البرازيل تسجل 26051 إصابة و 602 وفاة جديدة بفيروس كورونا



برازيليا 14 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 5 يوليو 2020 م واس

سجلت البرازيل 26051 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس

وأضافت وزارة الصحة البرازيلية اليوم أن البلاد سجلت أكثر من 1.6 مليون حالة إصابة منذ بدء الجائحة مع وفاة 64867 شخصاً في المجمل.

// انتهى //

01:50ت م

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برازيليا 14 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 5 يوليو 2020 م واسسجلت البرازيل 26051 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إضافة إلى 602 حالة وفاة.وأضافت وزارة الصحة البرازيلية اليوم أن البلاد سجلت أكثر من 1.6 مليون حالة إصابة منذ بدء الجائحة مع وفاة 64867 شخصاً في المجمل.// انتهى //01:50ت م0262

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