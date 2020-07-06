رياضي / تدريبات "اليوم المتكامل "لفريق الشباب استعداداً لاستئناف الدوري



الرياض 14 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 05 يوليو 2020 م واس

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب اليوم تدريبات (اليوم المتكامل) تحت قيادة المدير الفني لويس غارسي.

وبدأت تدريبات الفترة الصباحية بتجمع اللاعبين في النادي الساعة التاسعة صباحًا، لتنطلق التدريبات الساعة العاشرة في الصالة

وفي الفترة المسائية انطلقت التدريبات الساعة السابعة مساء على ملعب النادي الرديف، تضمنت تمارين لياقية مكثفة لرفع المعدل اللياقي، ثم طبق اللاعبون بعض الجمل الفنية، تلاها المدرب بتقسيمة في وسط الملعب ركز من خلالها على تطبيق تدريبات بناء الهجمة، والاستحواذ على الكرة، والتحرك في المساحات الفارغة لفتح الملعب، واختتمت التدريبات بتمارين إطالة وتفكيك عضلات.

// انتهى //

00:48ت م

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الرياض 14 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 05 يوليو 2020 م واسواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب اليوم تدريبات (اليوم المتكامل) تحت قيادة المدير الفني لويس غارسي.وبدأت تدريبات الفترة الصباحية بتجمع اللاعبين في النادي الساعة التاسعة صباحًا، لتنطلق التدريبات الساعة العاشرة في الصالة الرياضية ، التي اشتملت على تدريبات لياقية خفيفة، ثم تمارين تقوية عضلات، بالإضافة إلى تمارين فنية منوعة.وفي الفترة المسائية انطلقت التدريبات الساعة السابعة مساء على ملعب النادي الرديف، تضمنت تمارين لياقية مكثفة لرفع المعدل اللياقي، ثم طبق اللاعبون بعض الجمل الفنية، تلاها المدرب بتقسيمة في وسط الملعب ركز من خلالها على تطبيق تدريبات بناء الهجمة، والاستحواذ على الكرة، والتحرك في المساحات الفارغة لفتح الملعب، واختتمت التدريبات بتمارين إطالة وتفكيك عضلات.// انتهى //00:48ت م0256

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