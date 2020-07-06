السعودية اليوم / ولاية فلوريدا الأمريكية تسجل 10,059 إصابة جديدة بفيروس كورونا



واشنطن 14 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 5 يوليو 2020 م واس

سجّلت ولاية فلوريدا الأمريكية خلال الـ 24 ساعة الماضية 10,059 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة في الولاية أن إجمالي عدد المصابين 200,111 حالة، مشيرة إلى ارتفاع العدد الإجمالي لحالات الوفاة ليصل إلى 3,731 حالة وفاة.

// انتهى //

00:07ت م

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واشنطن 14 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 5 يوليو 2020 م واسسجّلت ولاية فلوريدا الأمريكية خلال الـ 24 ساعة الماضية 10,059 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث تشهد الولايات المتحدة ارتفاعاً حاد بعدد الحالات المؤكدة.وأوضحت وزارة الصحة في الولاية أن إجمالي عدد المصابين 200,111 حالة، مشيرة إلى ارتفاع العدد الإجمالي لحالات الوفاة ليصل إلى 3,731 حالة وفاة.// انتهى //00:07ت م0253

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