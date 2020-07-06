السعودية اليوم / مصر تسجل 1218 إصابة جديدة بفيروس كورونا



القاهرة 14 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 5 يوليو 2020 م واس

سجلت مصر 1218 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم أن إجمالي عدد المصابين وصل إلى 75253 حالة من ضمنهم 20726 حالة شُفيت، و 3343 حالة وفاة.

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القاهرة 14 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 5 يوليو 2020 م واسسجلت مصر 1218 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 63 حالة وفاة، وشفاء 623 من المصابين.وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم أن إجمالي عدد المصابين وصل إلى 75253 حالة من ضمنهم 20726 حالة شُفيت، و 3343 حالة وفاة.// انتهى //00:02ت م0250

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