السعودية اليوم / سمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه يعزيان مساعد مدير شرطة المنطقة للضبط الإداري بوفاة والده



حائل 14 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 05 يوليو 2020 م واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل , وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة , التعازي والمواساة ‏لمساعد مدير شرطة منطقة حائل للضبط الإداري العقيد علي بن مريع القحطاني في وفاة والده - رحمه الله - ولأفراد أسرته .

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه سموهما اليوم ، وسألا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع مغفرته ورحمته وأن يسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جهتهم عبر ذوو الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لسموهما , داعين الله تعالى أن يحفظهما وأن لا يريهما أَي مكروه وأن يجعل ذلك في موازين أعمالهما .

// انتهى //

23:51ت م

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