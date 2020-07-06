السعودية اليوم / بلدية وادي جازان تواصل جولاتها الرقابية على المحلات التجارية



وادي جازان 14 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 05 يوليو 2020م واس

تواصل بلدية مركز وادي جازان التابع لمحافظة أبوعريش جهودها من خلال أعمالها الميدانية وجولاتها الرقابية على المحلات المتعلقة بالصحة العامة، والنظافة والتعقيم والتطهير في الأماكن الحيوية والمرافق العامة في قرى المركز ويأتي ذلك إستكمالاً لجهودها المبذولة في إطار التدابير الاحترازية والوقائية .

وأوضح رئيس البلدية مفرح بن محمد الألمعي

أن البلدية نفذت خلال شهر يونيو الماضي عدداً من الجولات ،. شملت 136 جولة إصحاح بيئي، و94 جولة ميدانية أسفر عنها إغلاق 21 محلاً ، إضافة لتعقيم وتطهير 280 موقعاً و1577 عملية تطهير للآليات والحاويات ، و إزالة 5112 طن من المخلفات والأنقاض ، ورفع 3210 أطنان من النفايات ، كما تمت مصادرة 294 كجم من المواد الغذائية التالفة، ومعالجة 115 بلاغاً.

وأكد الألمعي أن البلدية تواصل جهودها بتنفيذ التدابير والإجراءات الاحترازية وإزالة الظواهر السلبية وتحسين المشهد العام وذلك بمتابعة أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان وبالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة ، داعياً الجميع إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى تتعلق بالخدمات البلدية عبر القنوات الرسمية الخاصة بأمانة المنطقة أو عبر الخط الساخن 940.

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23:47ت م

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