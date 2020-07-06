السعودية اليوم / بلدية رفحاء ترصد مخالفات للاشتراطات الصحية



رفحاء 14 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 05 يوليو 2020 م واس

رصد مراقبوا بلدية محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية خلال جولاتهم المسائية اليوم ثلاث مخالفات لمنشآت خالفت الاشتراطات الصحية وطُبّقت لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على المخالفين، وذلك ضمن الجولات الميدانية للتأكد من الالتزام بالتنظيمات الاحترازية وتوفير بيئة آمنة للمتسوقين.

وأكدت البلدية أن الجولات مستمرة لتنفيذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية، مشددةً على أهمية المتابعة الدائمة والجولات الرقابية والتأكد من سلامة المواد الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك.

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23:47ت م

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