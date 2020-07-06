السعودية اليوم / بلدية شعبة نصاب بالحدود الشمالية تواصل تنفيذ أعمالها التطويرية



رفحاء 14 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 05 يوليو 2020 م واس

تواصل بلدية شعبة نصاب بمنطقة الحدود الشمالية ، متمثلة في قسم التحسين والتجميل متابعة أعمال تركيب الأرصفة أمام المنازل ضمن مشروع سفلته وأرصفة وإنارة المخططات.

كما يقوم قسم المشاريع ضمن مشروع سفلتة وأرصفة وإنارة ،تنفيذ أعمال التمديدات الكهربائية لأعمدة الإنارة داخل الأحياء السكنية الجديدة ، فيما تستكمل البلدية أعمالها التطويرية من خلال تنفيذ صبغ الأرصفة بالشوارع الرئيسة والفرعية في أماكن داخل الشعبة ، من أجل تحسين المظهر العام.

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23:34ت م

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