السعودية .. إمام مسجد بجازان يعزف على عود .. والدعوة والإرشاد تتخذ هذا القرار

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 6 يوليو 2020 12:13 صباحاً - ‏3 ساعات مضت أخبار السعودية 200 زيارة

قال فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان إن ما تم نشره عن عزف إمام مسجد على العود هو أمر عارٍ عن الصحة.

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وأضاف أن المقطع الذي تم نشره عبر حساب أحد الأشخاص في موقع التواصل الاجتماعي لشخص يعزف على آلة عود، على أنه إمام أحد مساجد محافظة صبيا ، هوعارٍ من الصحة، وأنه سوف يقاضي المغرد المسيء، والذي وصفه بأحد المغرضين.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية عن بيان أصدره الفرع فإنه إشارة إلى المقطع الذي نشر عبر حساب أحد الأشخاص المغرضين في موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن إمام لأحد مساجد محافظة صبيا يقوم بالعزف على آلة العود، ، فإن فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان يؤكد أن الشخص الذي ظهر في المقطع ليس من منسوبي أي مسجد من المساجد التي يشرف عليها الفرع، وأن ما تم تداوله عار من الصحة.

وأشار إلى أنه سيتخذ الإجراءات القانونية كافة، وسيعمل على تجهيز ملف كامل بالقضية لرفعها للجهات المختصة مطالبا بحقه ضد من قام بنشر هذا المقطع المغرض.