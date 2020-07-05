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2020-07-06 التجارة تشهر بمواطن عرض منتجات غذائية منتهية الصلاحية تم إغلاق المنشأة المخالفة مع مصادرة وإتلاف المنتجات متابعات الخليج 365 - الرياض شهرت وزارة التجارة بمواطن يدعى محمد بن عبدالله بن عائد العتيبي وكيل تموينيات وضحاء السيحاني للمواد الغذائية؛ وذلك بسبب حيازة منتجات غذائية منتهية الصلاحية. Advertisements وأوضحت التجارة، في تغريدة لها عبر تويتر، اليوم الاثنين، أن العقوبة التي تم إيقاعها على المخالف في المجمعة هي غرامة مالية وإغلاق المنشأة المخالفة مع مصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف. وجاء الحكم برقم 411061734 من المحكمة الجزائية في الرياض. جديد الأخبار المزيد جديد الأخبار

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