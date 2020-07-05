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بلاغ مواطن يقود لحجز 12 ألف منتج عطري وتجميلي في نجران
كانت في مستودع يقوم بتخزين المواد الاستهلاكية بشكل مخالف
متابعات الخليج 365 - نجران
باشرت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة، يوم أمس الأحد، بلاغًا من مواطن ضد مستودع بنجران يقوم بتخزين المواد الاستهلاكية بشكل مخالف.
وقالت التجارة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إن ذلك جاء بالتعاون مع أمانة منطقة نجران، حيث تم حجز 12 ألف منتج عطورات ومواد تجميلية.
ولفتت التجارة إلى أنه تم إغلاق المستودع لمخالفته الاشتراطات الصحية وعدم وجود رخصة واستدعاء المخالفين لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
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