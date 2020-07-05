الدفعة الـ32 من حساب المواطن تصرف يوم 9 يوليو

2020-07-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

يترقب مستفيدو حساب متابعات الخليج 365 إيداع الدفعة الجديدة من الدعم في حساباتهم يوم 9 يوليو الجاري بدلًا من يوم الجمعة 10 يوليو، والذي يوافق يوم إجازة أسبوعية في المملكة.

وتبقت أربعة أيام على إيداع الدفعة الجديدة من دعم حساب متابعات الخليج 365، وذلك بعد أن أقر البرنامج في وقت سابق عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل.

تعليق التسجيل في حساب متابعات الخليج 365:

وأعلن حساب متابعات الخليج 365 تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب متابعات الخليج 365 بعد تاريخ صرف الدعم للدورة (28) من شهر مارس لعام 2020م، وجاء من ضمن التعديلات إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ سِنّه ثمانية عشر عامًا أو أكثر، وذلك برفع أحد الإثباتات التالية (عقد إيجار موحد من منصة إيجار- صك ملكية السكن- مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية) كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم، فيما تبقى مهلة إلى العاشر من شهر يونيو القادم للأفراد المستقلين لتعديل وإضافة المستندات المطلوبة لضمان استمرارية الحصول على الدعم.

كما تضمن تعديل الضوابط أن يكون هناك حد أعلى للاستحقاق بحيث يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بمقدار متغير، على ألا يتجاوز مخصص الدعم في الدورة 28 من شهر مارس 2020م.

حالات الدفع:

كما سلط حساب متابعات الخليج 365 الضوء على حالات الدفع وتفاصيلها التي تظهر في حساب المستفيد على البوابة هنا.

وأوضح حساب متابعات الخليج 365 عبر إنفوجرافيك نشره عبر حسابه بموقع تويتر، مساء أمس الأحد، أن هناك 5 حالات للدفع منها “لا توجد” وهي تعني أن إجمالي الدخل تجاوز الحد المانع من الصرف.

أما الحالة “مرفوضة” فهي تعني أنه لم يتم إيداع المبلغ للمستفيد بسبب أن حساب المستفيد البنكي وقت الإيداع لم يكن نشطًا، وبالنسبة إلى حالة “تحت الإجراء للصرف” فتعني أن عملية الإيداع تحت الإجراء. ولفت البرنامج إلى أن الحالة “في الانتظار” تعني أن المبلغ معلق بسبب أن الحساب البنكي للمستفيد غير صحيح، وأخيرًا الحالة “مدفوعة” تعني أنه تم إيداع المبلغ للمستفيد على حساب الآيبان المسجل في البوابة الإلكترونية. ويمكن الاطلاع على تغريدة حساب متابعات الخليج 365 عبر الرابط تعرّف على حالات الدفع وتفاصيلها التي تظهر في حسابك على البوابة. pic.twitter.com/S6d7ng8CJl Advertisements — حساب المواطن (@citizenaccount) June 28, 2020 . تفاصيل دفعة شهر يونيو: وأودع برنامج حساب متابعات الخليج 365 يوم 10 يونيو الجاري 1.7 مليار ريال مخصص دعم شهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الواحدة والثلاثون 78% والبالغ عددهم حوالي 12 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعات السابقة قرابة 27 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 75 مليار ريال، منها 502 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة. التسجيل في حساب متابعات الخليج 365: يهدف برنامج حساب متابعات الخليج 365 إلى دعم ذوي الدخل المحدود، ونستعرض في هذا التقرير طريقة التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 وشروط ومتطلبات التسجيل. 1 – الهوية الوطنية وكارت العائلة. 2 – معلومات عن العمل ومعلومات عن الراتب. 3 – معلومات الدخل الإضافي في إعانات الدولة. 4 – الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد. 5 – رقم الحساب البنكي الأيبان ومن الضرورة أن يكون الحساب نشط . 6 – بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي والقطاع الخاص . 7 – من الضرورة ألا يتجاوز راتبه عشرين ألف ريال. وتم إطلاق وتفعيل برنامج حساب متابعات الخليج 365 وبدء قبول التسجيل عن طريق البوابة الإلكترونية لتسجيل حساب جديد في برنامج حساب متابعات الخليج 365 والذي أصبح الجميع يستطيع الدخول إليه من خلال الضغط على الرابط الآتي هنا لكن حين فتح باب التسجيل مرة أخرى. حساب متابعات الخليج 365 يرد على استفسارات بشأن الاعتراض وفتح التسجيل

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