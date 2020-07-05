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73 فرصة استثمارية أمام القطاع الخاص في الرياض
تشمل أنشطة تجارية وخدمية وترفيهية
متابعات الخليج 365 - واس
أعلنت أمانة منطقة الرياض عن طرح 73 فرصة استثمارية بمساحة تتجاوز 274 ألف متر مربع، تشمل أنشطة تجارية وخدمية وترفيهية، وتهدف المجموعة الثانية من الفرص المطروحة لعام 1441/1442 هـ، إلى تمكين القطاع الخاص من الإسهام في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسكان.
وتضم المجموعة 35 فرصة في الأنشطة التجارية، و6 للقطاعين التعليمي والصحي، و8 للنشاط السكني، و4 لأنشطة الألعاب والترفيه، و10 لتقديم الخدمات البنكية والمصرفية، و6 لإنشاء مواقف للمركبات، وفرصتين لنشاطي المقاهي والمطاعم، إلى جانب تأجير 100 موقع للدعاية والإعلان، فيما تتراوح مدد العقود الاستثمارية بين عامين و25 عامًا.
وتأتي الفرص الاستثمارية المطروحة، متماشية مع مستهدفات برامج التحول الوطني المتضمنة رفع مستوى إيرادات القطاع البلدي وتنمية استثماراته، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، وتوفير مناخ استثماري جاذب لرواد الأعمال والمستثمرين.
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