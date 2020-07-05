جامعة الشمالية تعلن مواعيد وآلية القبول والتسجيل للعام الجديد

2020-07-05

متابعات الخليج 365 - الشمالية

أعلنت جامعة الحدود الشمالية عن فتح بوابة القبول والتسجيل للطلبة السعوديين الراغبين في الالتحاق بالجامعة لمرحلة البكالوريوس والدبلوم العام الجامعي، عبر موقعها الإلكتروني هنا ، وذلك خلال الفترة من يوم الاثنين 22/ 11/ 1441 إلى السبت 27/ 11/ 1441هـ.

وأوضحت جامعة الشمالية أن عملية القبول ستكون إلكترونية في جميع مراحلها وإجراءاتها، بدءًا من إدخال البيانات، ثم فرز الأسماء تنافسيًّا حسب النسبة الموزونة للتخصصات العلمية والنسبة المكافئة للتخصصات النظرية وحتى إظهار النتائج، كما أن نظام القبول في الجامعة لا يتطلب تقديم أي مستندات حيث سيتم سحب البيانات الخاصة بالطلبة عبر برنامج التعاملات الإلكترونية (يسر) باستثناء الطلبة غير السعوديين من أمهات سعوديات أو في حالات إثبات سكن الطلاب خارج المنطقة، حيث يطلب منهم تزويد الجامعة بالمستندات الرسمية (إلكترونية)، وذلك عبر خدمة الدعم الفني للقبول والتي تم استحداثها لهذا الغرض بقبول العام الحالي، حيث ستمكن الخدمة الطلاب المتقدمين من التواصل مع عمادة القبول والتسجيل بشكل يضمن توثيق جميع الطلبات وإرسال المستندات الرسمية في حال الحاجة لها.

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وأهابت جامعة الشمالية بجميع الراغبين في التقديم بالالتزام بالأوقات المحددة للقبول وما يتبعها من مراحل تأكيد القبول؛ لكي لا يؤثر ذلك على فرص الطلبة في القبول بالجامعة.

من جانبه وجه رئيس الجامعة، الدكتور محمد بن يحيى هري، عمادة القبول والتسجيل بالجامعة بتقديم الدعم السريع (عن بعد) لجميع الطلاب والطالبات خلال فترة القبول من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة التاسعة مساء وذلك عبر برنامج زوم، حيث سيتم تزويد الطلبة المتقدمين برابط عبر مواقع التواصل للجامعة، وذلك حرصًا منه على مساعدة الطلبة المتقدمين بشكل مباشر على تيسير عملية التقديم وتذليل أي عقبات تواجه المتقدمين خلال فترة القبول.

أما عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور شرف بن عودة السفياني فأكد أن عمادة القبول والتسجيل سوف تعلن النسب التي توقف عندها القبول في كل تخصص ولجميع مراحل القبول، وذلك تعزيزًا لمبدأ الشفافية الذي تنتهجه الجامعة، كما بين أن جميع إعلانات القبول سوف تكون متاحة عبر بوابة القبول وحساب العمادة في تويتر، وفي حال وجود أي استفسار أو تساؤل من المتقدمين فإن العمادة تأمل أن يتم الرفع لها إلكترونية عبر خدمة الدعم الفني للقبول وتعبئة جميع البيانات دون الحاجة إلى مراجعة العمادة أو أي من فروعها.

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