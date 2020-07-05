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2020-07-05 القبض على شخصين بالشرقية سرقا محلات أغذية وسيارات بالسلاح الأبيض جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافة متابعات الخليج 365 - واس Advertisements أعلنت شرطة المنطقة الشرقية القبض على شخصين تورطا بسرقة عدد من محلات المواد الغذائية. وصرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم ، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مُرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن القبض على (مواطنين اثنين بالعقد الثالث من العمر )، تورطا بسرقة عدد من محلات المواد الغذائية تحت التهديد بالسلاح الأبيض، و الاستيلاء على مايُقارب (12000) ريال ، و سرقة(8) مركبات، ضُبط (3) منها بعد الاسترشاد عليها في مدينة الدمام ، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافةً ، وإحالتهما إلى النيابة العامة . جديد الأخبار المزيد جديد الأخبار

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