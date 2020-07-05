، 100 دقيقة لياقية وفنية تجهز الهلال في بداية المعسكر ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد بن مسعود - الدمام - بدأ مساء اليوم الأحد فريق الهلال الكروي الأول معسكره الإعدادي في مقر النادي؛ استعداداً لاستئناف منافسات الموسم الرياضي.
حيث وصل اللاعبون إلى مقر النادي عند الساعة (6:30) مساءً لبداية معسكرهم الإعدادي، وعند تمام الساعة السابعة بدأ المران بالجري ومن ثم أداء تدريبات لياقية، فرض خلالها المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو عدداً من الجمل الفنية، كما طبق الجهاز الفني تدريبات التسديد والكرات العرضية، واختتم الجهاز الفني المران بمناورة فنية عند الساعة (8:40) مساءً.
وبعد نهاية المران دخل اللاعبون لمبنى المعسكر في مقر النادي عند تمام الساعة التاسعة مساءً، وسيشتمل برنامج الفريق يوم غد الاثنين على حصتين تدريبيتين صباحية ومسائية.
ومن المقرر أن يخوض الفريق في معسكره خمس وديات استعداداً لاستكمال منافسات الموسم الرياضي، أمام التعاون والفيحاء والشعلة، فريقان آخران سيعلن عنهما لاحقاً.
100 دقيقة لياقية وفنية تجهز الهلال في بداية المعسكرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-05
بدأ مساء اليوم الأحد فريق الهلال الكروي الأول معسكره الإعدادي في مقر النادي؛ استعداداً لاستئناف منافسات الموسم الرياضي.
حيث وصل اللاعبون إلى مقر النادي عند الساعة (6:30) مساءً لبداية معسكرهم الإعدادي، وعند تمام الساعة السابعة بدأ المران بالجري ومن ثم أداء تدريبات لياقية، فرض خلالها المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو عدداً من الجمل الفنية، كما طبق الجهاز الفني تدريبات التسديد والكرات العرضية، واختتم الجهاز الفني المران بمناورة فنية عند الساعة (8:40) مساءً.
وبعد نهاية المران دخل اللاعبون لمبنى المعسكر في مقر النادي عند تمام الساعة التاسعة مساءً، وسيشتمل برنامج الفريق يوم غد الاثنين على حصتين تدريبيتين صباحية ومسائية.
ومن المقرر أن يخوض الفريق في معسكره خمس وديات استعداداً لاستكمال منافسات الموسم الرياضي، أمام التعاون والفيحاء والشعلة، فريقان آخران سيعلن عنهما لاحقاً.
05 يوليو 2020 - 14 ذو القعدة 1441
11:25 PM
بدأ مساء اليوم الأحد فريق الهلال الكروي الأول معسكره الإعدادي في مقر النادي؛ استعداداً لاستئناف منافسات الموسم الرياضي.
حيث وصل اللاعبون إلى مقر النادي عند الساعة (6:30) مساءً لبداية معسكرهم الإعدادي، وعند تمام الساعة السابعة بدأ المران بالجري ومن ثم أداء تدريبات لياقية، فرض خلالها المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو عدداً من الجمل الفنية، كما طبق الجهاز الفني تدريبات التسديد والكرات العرضية، واختتم الجهاز الفني المران بمناورة فنية عند الساعة (8:40) مساءً.
وبعد نهاية المران دخل اللاعبون لمبنى المعسكر في مقر النادي عند تمام الساعة التاسعة مساءً، وسيشتمل برنامج الفريق يوم غد الاثنين على حصتين تدريبيتين صباحية ومسائية.
ومن المقرر أن يخوض الفريق في معسكره خمس وديات استعداداً لاستكمال منافسات الموسم الرياضي، أمام التعاون والفيحاء والشعلة، فريقان آخران سيعلن عنهما لاحقاً.
، 100 دقيقة لياقية وفنية تجهز الهلال في بداية المعسكر ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر 100 دقيقة لياقية وفنية تجهز الهلال في بداية المعسكر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.