، الفيحاء يكسب ضيفه الباطن وديًا ..وسط التدابير الاحترازية ،

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محمد بن مسعود - الدمام - كسب الفيحاء نظيره الباطن - وديًا - ضمن برنامجه التحضيري لعودة منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية بقيادة الحكم خالد الطريس، وسط اتخاذ كل التدابير الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.
الفيحاء بادر في افتتاح التسجيل عن طريق مهاجمه فانيفا أندرياتسيما عند الدقيقة 9 من زمن الشوط الأول وعزز صامويل أوسو بالهدف الثاني عند الدقيقة 29 قبل أن يسجل الباطن هدفه الوحيد عند الدقيقة 12، فيما خلا شوط المباراة الثاني من الأهداف.
وسيخوض الفيحاء 4 مباريات ودية إضافية خلال شهر يوليو الجاري بهدف الوصول إلى الجاهزية الكاملة قبل عودة منافسات الدوري، حيث سيواجه الشباب والمجزل والهلال والتعاون.
الفيحاء يكسب ضيفه الباطن وديًا ..وسط التدابير الاحترازيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-05
كسب الفيحاء نظيره الباطن - وديًا - ضمن برنامجه التحضيري لعودة منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية بقيادة الحكم خالد الطريس، وسط اتخاذ كل التدابير الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.
الفيحاء بادر في افتتاح التسجيل عن طريق مهاجمه فانيفا أندرياتسيما عند الدقيقة 9 من زمن الشوط الأول وعزز صامويل أوسو بالهدف الثاني عند الدقيقة 29 قبل أن يسجل الباطن هدفه الوحيد عند الدقيقة 12، فيما خلا شوط المباراة الثاني من الأهداف.
وسيخوض الفيحاء 4 مباريات ودية إضافية خلال شهر يوليو الجاري بهدف الوصول إلى الجاهزية الكاملة قبل عودة منافسات الدوري، حيث سيواجه الشباب والمجزل والهلال والتعاون.
05 يوليو 2020 - 14 ذو القعدة 1441
11:15 PM
كسب الفيحاء نظيره الباطن - وديًا - ضمن برنامجه التحضيري لعودة منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية بقيادة الحكم خالد الطريس، وسط اتخاذ كل التدابير الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.
الفيحاء بادر في افتتاح التسجيل عن طريق مهاجمه فانيفا أندرياتسيما عند الدقيقة 9 من زمن الشوط الأول وعزز صامويل أوسو بالهدف الثاني عند الدقيقة 29 قبل أن يسجل الباطن هدفه الوحيد عند الدقيقة 12، فيما خلا شوط المباراة الثاني من الأهداف.
وسيخوض الفيحاء 4 مباريات ودية إضافية خلال شهر يوليو الجاري بهدف الوصول إلى الجاهزية الكاملة قبل عودة منافسات الدوري، حيث سيواجه الشباب والمجزل والهلال والتعاون.
، الفيحاء يكسب ضيفه الباطن وديًا ..وسط التدابير الاحترازية ،
المصدر : الخليج 365
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