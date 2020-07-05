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يستعد فريق الحزم الأول لكرة القدم، لخوض 4 مباريات ودية أمام فرق أحد، البكيرية "درجة أولى"، والتعاون والفيصلي خلال يوليو الجاري على التوالي، ضمن تحضيرات الفريق لاستئناف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
ويبدأ الحزم ودياته بمواجهة أحد 15 من يوليو، ثم البكيرية في الـ20 من الشهر ذاته قبل أن يواجه بعدها التعاون بعد 3 أيام على أن يختتم تجاربه بمواجهة الفيصلي 23 من يوليو.
يُذكر أن الحزم يحتل المركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة، وما زال في دائرة خطر الهبوط.
4 مباريات ودية تجهز الحزم للدوريصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-05
يستعد فريق الحزم الأول لكرة القدم، لخوض 4 مباريات ودية أمام فرق أحد، البكيرية "درجة أولى"، والتعاون والفيصلي خلال يوليو الجاري على التوالي، ضمن تحضيرات الفريق لاستئناف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
ويبدأ الحزم ودياته بمواجهة أحد 15 من يوليو، ثم البكيرية في الـ20 من الشهر ذاته قبل أن يواجه بعدها التعاون بعد 3 أيام على أن يختتم تجاربه بمواجهة الفيصلي 23 من يوليو.
يُذكر أن الحزم يحتل المركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة، وما زال في دائرة خطر الهبوط.
05 يوليو 2020 - 14 ذو القعدة 1441
10:02 PM
ما زال يعاني بسبب صراع الهبوط
يستعد فريق الحزم الأول لكرة القدم، لخوض 4 مباريات ودية أمام فرق أحد، البكيرية "درجة أولى"، والتعاون والفيصلي خلال يوليو الجاري على التوالي، ضمن تحضيرات الفريق لاستئناف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
ويبدأ الحزم ودياته بمواجهة أحد 15 من يوليو، ثم البكيرية في الـ20 من الشهر ذاته قبل أن يواجه بعدها التعاون بعد 3 أيام على أن يختتم تجاربه بمواجهة الفيصلي 23 من يوليو.
يُذكر أن الحزم يحتل المركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة، وما زال في دائرة خطر الهبوط.
، 4 مباريات ودية تجهز الحزم للدوري ،
المصدر : الخليج 365
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