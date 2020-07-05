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محمد بن مسعود - الدمام - يتجه الاتحاد الآسيوي لاعتماد قرار إكمال دور المجموعات والأدوار النهائية حتى نصف النهائي من دوري أبطال آسيا 2020 في دولة واحدة، خلال الفترة من 14 سبتمبر المقبل حتى 3 أكتوبر، على أن تلعب المباراة النهائية على أرض الفريق المتأهل من غرب القارة.
وكان الآسيوي ذكر قبل أسابيع أنه في صدد إعلان برنامج استئناف البطولة الأكبر قارياً، بعد سلسلة اجتماعات مع الاتحادات المحلية، وذلك لاستكمالها قبل موعد كأس العالم للأندية المقرر إقامته أواخر ديسمبر المقبل، يذكر أن البطولة القارية توقفت بسبب فيروس كورونا، قبل 4 جولات من ختام دور المجموعات الذي يشارك به 32 فريقاً.
الاتحاد الآسيوي.. استكمال دوري أبطال 2020 بـ"نظام التجمع"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-05
يتجه الاتحاد الآسيوي لاعتماد قرار إكمال دور المجموعات والأدوار النهائية حتى نصف النهائي من دوري أبطال آسيا 2020 في دولة واحدة، خلال الفترة من 14 سبتمبر المقبل حتى 3 أكتوبر، على أن تلعب المباراة النهائية على أرض الفريق المتأهل من غرب القارة.
وكان الآسيوي ذكر قبل أسابيع أنه في صدد إعلان برنامج استئناف البطولة الأكبر قارياً، بعد سلسلة اجتماعات مع الاتحادات المحلية، وذلك لاستكمالها قبل موعد كأس العالم للأندية المقرر إقامته أواخر ديسمبر المقبل، يذكر أن البطولة القارية توقفت بسبب فيروس كورونا، قبل 4 جولات من ختام دور المجموعات الذي يشارك به 32 فريقاً.
05 يوليو 2020 - 14 ذو القعدة 1441
09:11 PM
يتجه الاتحاد الآسيوي لاعتماد قرار إكمال دور المجموعات والأدوار النهائية حتى نصف النهائي من دوري أبطال آسيا 2020 في دولة واحدة، خلال الفترة من 14 سبتمبر المقبل حتى 3 أكتوبر، على أن تلعب المباراة النهائية على أرض الفريق المتأهل من غرب القارة.
وكان الآسيوي ذكر قبل أسابيع أنه في صدد إعلان برنامج استئناف البطولة الأكبر قارياً، بعد سلسلة اجتماعات مع الاتحادات المحلية، وذلك لاستكمالها قبل موعد كأس العالم للأندية المقرر إقامته أواخر ديسمبر المقبل، يذكر أن البطولة القارية توقفت بسبب فيروس كورونا، قبل 4 جولات من ختام دور المجموعات الذي يشارك به 32 فريقاً.
، الاتحاد الآسيوي.. استكمال دوري أبطال 2020 بـ"نظام التجمع" ،
المصدر : الخليج 365
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