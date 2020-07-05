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محمد بن مسعود - الدمام - شارك وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل في الاجتماع الافتراضي للدورة 43 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب؛ حيث جرت مناقشة عددٍ من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.
وتم خلال الاجتماع إقرار مجموعة من التوصيات يأتي في مقدمتها طلب الموافقة على تنظيم برنامج تمكين الشباب العربي بالمملكة، وتنظيم ورشتين شبابيتين لريادة الأعمال، وأخرى للخط العربي، وكذلك الموافقة على إقامة دورة متخصصة في المسؤولية الاجتماعية والعمل التطوعي في القطاع الرياضي غير الربحي.
"الفيصل" يشارك في اجتماع وزراء الشباب والرياضة العرب.. تعرف على التوصياتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-05
شارك وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل في الاجتماع الافتراضي للدورة 43 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب؛ حيث جرت مناقشة عددٍ من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.
وتم خلال الاجتماع إقرار مجموعة من التوصيات يأتي في مقدمتها طلب الموافقة على تنظيم برنامج تمكين الشباب العربي بالمملكة، وتنظيم ورشتين شبابيتين لريادة الأعمال، وأخرى للخط العربي، وكذلك الموافقة على إقامة دورة متخصصة في المسؤولية الاجتماعية والعمل التطوعي في القطاع الرياضي غير الربحي.
05 يوليو 2020 - 14 ذو القعدة 1441
07:17 PM
شارك وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل في الاجتماع الافتراضي للدورة 43 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب؛ حيث جرت مناقشة عددٍ من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.
وتم خلال الاجتماع إقرار مجموعة من التوصيات يأتي في مقدمتها طلب الموافقة على تنظيم برنامج تمكين الشباب العربي بالمملكة، وتنظيم ورشتين شبابيتين لريادة الأعمال، وأخرى للخط العربي، وكذلك الموافقة على إقامة دورة متخصصة في المسؤولية الاجتماعية والعمل التطوعي في القطاع الرياضي غير الربحي.
، "الفيصل" يشارك في اجتماع وزراء الشباب والرياضة العرب.. تعرف على التوصيات ،
المصدر : الخليج 365
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