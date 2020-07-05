، "جامعة الشمالية" تعلن فتح باب التسجيل لمرحلتَيْ البكالوريوس والدبلوم ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الشهري": عملية القبول ستكون إلكترونية في جميع مراحلها وإجراءاتها

أعلنت جامعة الحدود الشمالية فتح بوابة القبول والتسجيل للطلبة السعوديين الراغبين في الالتحاق بالجامعة لمرحلتَيْ البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1441-1442هـ عبر موقع الجامعة الإلكتروني www.nbu.edu.sa، وذلك خلال الفترة من 27 - 22 ذي القعدة الجاري.

وفي التفاصيل، أشارت الجامعة إلى أن عملية القبول ستكون إلكترونية في جميع مراحلها وإجراءاتها، بدءًا من إدخال البيانات، ثم فرز الأسماء تنافسيًّا حسب النسبة الموزونة للتخصصات العلمية، والنسبة المكافئة للتخصصات النظرية حتى إظهار النتائج. كما أن نظام القبول في الجامعة لا يتطلب تقديم أي مستندات؛ إذ سيتم سحب البيانات الخاصة بالطلبة ‏عبر برنامج التعاملات الإلكترونية (يسر) باستثناء الطلبة غير السعوديين من أمهات سعوديات، أو في حالات إثبات سكن لطلاب خارج المنطقة؛ إذ يُطلب منهم تزويد الجامعة بالمستندات الرسمية (إلكترونيًّا)، وذلك عبر خدمة الدعم الفني للقبول التي تم استحداثها لهذا الغرض بقبول العام الحالي.

من جانبه، وجَّه رئيس الجامعة، الدكتور محمد بن يحيى الشهري، عمادة القبول والتسجيل بتقديم الدعم السريع (عن بُعد) لجميع الطلاب والطالبات خلال فترة القبول من الساعة السابعة مساء حتى التاسعة مساء، وذلك عبر برنامج زووم؛ إذ سيتم تزويد الطلبة المتقدمين برابط عبر مواقع التواصل للجامعة حرصًا على مساعدة الطلبة المتقدمين بشكل مباشر على تيسير عملية التقديم، وتذليل أية عقبات تواجه المتقدمين خلال فترة القبول.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة، الدكتور شرف بن عودة السفياني، أن عمادة القبول والتسجيل سوف تعلن النِّسَب التي توقَّف عندها القبول في كل تخصص ولجميع مراحل القبول؛ وذلك تعزيزًا لمبدأ الشفافية الذي تنتهجه الجامعة. مبينًا أن جميع إعلانات القبول ستكون متاحة عبر بوابة القبول وحساب العمادة في تويتر DAR_NBU.