شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن وفاة شاب تحت قدمي عروسه أثناء حفل زفافهما (فيديو صادم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الأحد ، ٠٥ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ١٠:١٦ مساءً (أخبار الخليج 365 / متابعة خاصة )

توفي شاب تحت قدمي عروسه أثناء رقصة مشتركة معها، في حفل زفافهما في منطقة بارمر بولاية راجاستان الهندية.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

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وأظهر مقطع فيديو، العريس يرقص بفرح مع عروسه، إلا أنه انهار وسقط فجأة جوار قدميها، واعتقد الجميع في البداية أن ما فعله جزء من الرقصة.

وبعد أن طال وقت سقوط العريس، وتبينوا عدم وجود أية علامات للحياة عليه، هرعوا به إلى المستشفى؛ حيث أعلن وفاته، وأفادت الأنباء أنه توفي بسبب سكتة قلبية.





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