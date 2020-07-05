شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. أخ يساهم في سداد دين أخيه بأرض بقيمة نص مليون وناقة من الإبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران⁩ (صدى): وثق فيديو مشهد نبيل لرجل قرر مساعد أخيه في سداد ديونه بكل ما يملك من أموال. وثق فيديو مشهد نبيل لرجل قرر مساعد أخيه في سداد ديونه بكل ما يملك من أموال. وقرر الرجل سداد دين أخيه بأرض قيمتها نص مليون وناقة من الإبل في موقف اجتماعي نبيل في نجران. ولم يتبين من الفيديو هي العلاقة بين الرجلين علاقة إخوه من الأب والأم، أم كان المقصود أخ له ليس بشقيق.

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