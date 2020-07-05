شكرا لمتابعة خبر عن صورة تاريخية لاستقبال الملك عبدالله للرئيس الجزائري الراحل بوتفليقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أظهرت صورة تاريخية نادرة، الملك عبدالله بن عبدالعزيز "رحمه الله"، مع الرئيس الجزائري الراحل عبدالعزيز بوتفليقة. أظهرت صورة تاريخية نادرة، الملك عبدالله بن عبدالعزيز "رحمه الله"، مع الرئيس الجزائري الراحل عبدالعزيز بوتفليقة. ونشرت دارة الملك عبدالعزيز، الصورة، موضحة أنها التقطت أثناء زيارة الرئيس الجزائري إلى المملكة عام ١٤٢٠هـ /(٢٠٠٠م)

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