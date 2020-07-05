شكرا لمتابعة خبر عن شاهد..طارق الحبيب يوضح الحالة النفسية للبنت التي تتزوج رجل كبير في السن والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أوضح استشاري الطب النفسي الدكتور طارق الحبيب، الحالة النفسية للبنت التي تحاول أن تتزوج رجل كبير في السن.
وقال الدكتور طارق الحبيب لقناة " رسالة " : قد يكون السبب مادي بشكل كبير أو لسمات في الشخصية، ولكن الغالب هو السبب المادي.
وأضاف: بالنسبة للرجل فهو ربما يعيش أزمة منتصف العمر وهي تغيرات نفسية تصيب بعض البشر حيث بعد سن 40 عام يسأل نفسه ماذا فعلت في حياتي وذلك يجعله يبدأ علاقات نسائية.
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