شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. السحب الضبابية تعانق سماء أبها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى):

وثق مقطع فيديو، السحب الضبابية وهي تعانق سماء منتزه السحاب في مدينة أبها بعسير، اليوم الأحد، إذ تم تصوير الفيديو بعدسة المصور علي العساف.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد حذرت من السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني الرؤية الأفقية على عسير، حتى الثامنة مساء غد الاثنين.