شكرا لمتابعة خبر عن «إسلامية جازان» تقاضي ناشر فيديو الإمام الذي يعزف على عود والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

علق فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان على المقطع الذي نُشر عبر حساب أحد الأشخاص المغرضين في موقع التواصل الاجتماعي لشخص يعزف على آلة عود، زاعمُا أنه إمام أحد مساجد محافظة صبيا.

وقال الفرع إن ما تم تداوله بشأن أن العازف إمام مسجد، عارٍ من الصحة، مؤكدًا أنه بصدد مقاضاة المغرد المسيء.

وقال في بيان له: " إشارة إلى المقطع الذي نشر عبر حساب أحد الأشخاص المغرضين في موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن إمام لأحد مساجد محافظة صبيا يقوم بالعزف على آلة العود، على حد زعمه، فإن فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان يؤكد أن الشخص الذي ظهر في المقطع ليس من منسوبي أي مسجد من المساجد التي يشرف عليها الفرع، وأن ما تم تداوله عارٍ من الصحة".

ونبّه الفرع إلى أنه سيتخذ الإجراءات القانونية كافة، وسيعمل على تجهيز ملف كامل بالقضية لرفعها للجهات المختصة مطالبًا بحقه ضد من قام بنشر هذا المقطع.