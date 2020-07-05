شكرا لمتابعة خبر عن منع لمس الكعبة والحجر الأسود في موسم حج 1441 هـ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أصدر المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، البروتوكولات الصحية الخاصة بموسم حج العام الحالي 1441.

وتضمنت البروتوكولات تزويد الحجاج بحصى يتم تعقيمها مسبقاً ووضعها أو تغليفها بأكياس مغلقة من قبل الجهة المنظمة.

كما سيتم جدولة تفويج الحجاج لمنشأة الجمرات بحيث لا يتجاوز عدد الحجاج الذين يرمون الجمرات في الوقت نفسه مجوعة واحدة (50 حاجا) لكل دور من أدوار منشأة الجمرات أو بما يضمن مسافة متر ونصف إلى مترين على الأقل بين كل شخص والآخر أثناء أداء شعيرة رمي الجمرات.

وشملت أيضا: منع لمس الكعبة المشرفة أو الحجر الأسود أو تقبيله ووضع حواجز ومشرفين لمنع القرب من هذه الحواجز.