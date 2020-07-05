شكرا لمتابعة خبر عن شروط تجديد استمارة السيارة إلكترونيًّا عبر «أبشر» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت وزارة الداخلية فترة السماح لتجديد رخصة السيارة بالمملكة، مؤكدة أن المدة شهرين من تاريخ انتهاء الرخصة. أوضحت وزارة الداخلية فترة السماح لتجديد رخصة السيارة بالمملكة، مؤكدة أن المدة شهرين من تاريخ انتهاء الرخصة. وقالت الوزارة : يتطلب الأمر عدة شروط يجب توافرها للراغبين في تجديد استمارة السيارة إلكترونيًّا من خلال نظام «أبشر». وهذه الشروط هي: (سداد قيمة المخالفات المرورية - سريان التأمين على السيارة ويمكن التأكد من صلاحية تأمين المركبة من خلال موقع أبشر – سداد رسوم تجديد استمارة السيارة).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شروط تجديد استمارة السيارة إلكترونيًّا عبر «أبشر» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.