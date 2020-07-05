شكرا لمتابعة خبر عن ضبط 21 مخالفًا لأنظمة الصيد البحرية في جدة ورابغ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

ضبط رجال حرس الحدود، 21 مخالفًا لأنظمة الصيد البحرية بجدة ورابغ، إذ ضبطوا مواطنين اثنين في جدة خالفا نظام صيد الأسماك؛ بصيدهما بأدوات مخالفة، وكذلك ٨ مقيمين بحوزتهم شباك صيد ومشكات بمركز الشعيبة المسدودة.

وفي رابغ، ضبطت فرق وزارة البيئة ٨ مواطنين و٣ مقيمين مخالفين لنظام الصيد البحري، وبحوزتهم ٢٧ شبكة صيد مخالفة (الأشورة)، بالتعاون مع حرس الحدود.

وكشف سعيد بن جار الله الغامدي، المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، عن تحرير محضر ضبط واستلام المخالفة من حرس الحدود بالشعيبة بجدة، وحرس الحدود بمركز مرسى السرج، ونقطة الخرار ومركز السطح ومركز مستورة في رابغ، ومصادرة أدوات الصيد المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين.

وأكد أنه تم استخراج عدد من أدوات الصيد غير النظامية من نوع السخاوي (القراقير)، وجارٍ العمل على استكمال الإجراءات النظامية حيال إتلافها.