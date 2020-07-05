شكرا لمتابعة خبر عن بنك التنمية الاجتماعية يوضح شروط قبول الكفالة للمقترضين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح بنك التنمية الاجتماعية، شروط الكفالة لمن يطلب الاقتراض من البنك إذا كان المتقدم غير موظف أو يعمل في القطاع الخاص.

جاء ذلك ردًا على استفسار تضمن: « كفيلي على رأس العمل راتبه ٢١ ألف بدلاته ١٠١١١ ورفضتم بسبب الالتزمات وهو ما يخصم عليه إلا ٥٠٠٠ ريال».

وقال بنك التنمية الاجتماعية عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» إنه في حال كان المتقدم غير موظف أو يعمل في القطاع الخاص فإنه يشترط إحضار كفيل يعمل في جهة حكومية.

وأضاف بنك التنمية الاجتماعية أنه يشترط في الكفيل أن يكون على رأس العمل وذي ملاءة مالية تسمح له بالكفالة؛ حيث يتم استقطاع قيمة القسط الشهري من الكفيل في حال تعثر أو تأخر العميل عن السداد.