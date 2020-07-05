شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. الشؤون الإسلامية تنهي تجديد فرش مسجد قباء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عن إنهاء مشروع فرش مسجد قباء بالسجاد الفاخر.

وجاء ذلك ضمن مبادرة عمارة المساجد، والتي تهدف إلى صيانة وتنظيف وتعقيم (11000) جامع ومسجد ومرافقها بمناطق المملكة، ومن بينها (1000) مسجد وجامع بمنطقة المدينة المنورة، في إطار الجهود الرامية للعناية بالمساجد تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة.

وأوضحت الوزارة أن كمية فرش المسجد بلغت (4988) مترًا مربعًا، حيث تم تغطية المسجد والساحات بالسجاد الفاخر عبر إحدى الشركات الوطنية، بتكلفة إجمالية بلغت (847.960) ريالًا.

ويذكر أن أعمال فرش المساجد تأتي ضمن المسارات الثلاثة للمبادرة التي أبرمتها وزارة الشؤون الإسلامية مع الهيئة العامة للأوقاف، والتي تتمثل في: مسار الصيانة، ومسار التعقيم، ومسار التنظيف، في إطار الشراكة والتعاون المستمر بين الوزارة والهيئة لخدمة بيوت الله، وصرف غلال الأوقاف الموقوفة على المساجد فيما خصصت له.