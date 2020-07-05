شكرا لمتابعة خبر عن توضيح من الجوازات بشأن تمديد صلاحية الإقامة وتأشيرة الخروج والعودة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه سيتم الإعلان عن آلية تنفيذ المبادرات المتعلقة بالتأشيرات والإقامات للوافدين قريباً.
وأكدت الجوازات، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله" وافق على تمديد عدد من المبادرات المتعلقة بالتأشيرات والإقامات للوافدين.
وأفادت بأن تلك الاستثناءات تخضع إلى المتابعة المستمرة والتغيير وفق ما تقتضيه الحاجة.
كما أشارت في ردها على استفسارات المواطنين عبر موقع "تويتر"، إلى أنه تم الانتهاء من التمديد لجميع العمالة المشمولين بالأمر الكريم حسب ما ورد من وزارة الموارد البشرية والذين تم تمديد رخصة العمل لهم.
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