شكرا لمتابعة خبر عن نصيحة من المرور لتسهيل الحركة المرورية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أكدت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد على ضرورة إعطاء الأفضلية لمن بداخل الدوار في الشارع.

وقالت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : إعطاء الأفضلية لمن بداخل الدوار يساهم في سهولة الحركة المرورية، وحق من حقوق الطريق التي يجب الالتزام بها