نصيحة من المرور لتسهيل الحركة المرورية

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):أكدت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد على ضرورة إعطاء الأفضلية لمن بداخل الدوار في الشارع.
وقالت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : إعطاء الأفضلية لمن بداخل الدوار يساهم في سهولة الحركة المرورية، وحق من حقوق الطريق التي يجب الالتزام بها
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