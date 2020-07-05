المدينة المنورة.. «الكمامة» تنفذ أسرة من عدوى فيروس كورونا

ساهم الالتزام بارتداء الكمامة في إنقاذ أم وابنها بالمدينة المنورة، من انتقال عدوى فيروس «كورونا المستجد» إليهما عبر سائق العائلة المصاب بالجائحة.

وفي تصريحات لـ«عاجل»، قالت «أم ريان»، إنه في اليوم الذي ثبت فيه إصابة سائق العائلة بالفيروس كانت والدتها وشقيقها يتنقلان معه لقضاء حوائج المنزل، إلا أن ارتداء السائق الكمامة، وكذلك والدتها وشقيقها ساهم ـ بعد الله ـ في منع انتقال العدوى إليهما رغم مخالطتهما له.

وأضافت «أم ريان»: بعد ثبوت إصابة السائق بالفيروس، ذهبت والدتي وشقيقي إلى مركز «تأكد» لإجراء الفحوص اللازمة، وظهرت النتيجة يوم أمس سلبية ولله الحمد.

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وأكدت «أم ريان»، أن الكمامات أصبحت واقعًا فرضه فيروس «كورونا المستجد»، ولا بد من ارتدائها حتى في التجمعات الأسرية.

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