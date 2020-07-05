شاهد.. الجمارك تحبط تهريب مليوني حبة كبتاجون في «دعاسات بلاستيكية» بميناء جدة

بالتعاون مع «مكافحة المخدرات»..

أحبطت إدارة مكافحة المخدرات، بالتعاون مع السلطات المعنيّة بجمرك ميناء جدة الإسلامي، أكثر من مليوني حبة «كبتاجون»، كانت مُخبّأة ضمن إرسالية تحتوي على «دعاسات بلاستيكية». وعبر حسابها الرسمي على «تويتر»، بثّت إمارة منطقة مكة فيديو لعملية الضبط واكتشاف المخدرات داخل الـ«دعسات البلاستيكية». اقرأ أيضًا: إحباط محاولة تهريب 2.5 مليون حبة كبتاجون داخل حاوية أسقف جبسية

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