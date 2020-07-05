شروط وإجراءات تشغيل وصيانة المسالخ الآلية

كشفت أمانة العاصمة المقدسة، في وقت سابق، عن استعدادها التام لتوفير الخدمات الفنية والمعلومات للمستثمرين والتي تساعدهم لتذليل التحديات التي تواجههم في إقامة مشاريعهم الاستثمارية.

وطرحت أمانة العاصمة المقدسة، في تغريدة عبر حسابها الموثق بموقع «تويتر»، فرصة استثمارية لتجديد وتشغيل وصيانة مسلخ بالمشاعر المقدسة على مساحة 1. 149 متر مربع ولمدة عقد تصل إلى 5 سنوات.

شروط إقامة المسالخ الآلية

وحدد دليل الاشتراطات الصحية والفنية لإنشاء المسالخ، القواعد والضوابط الفنية التي يجب مراعاتها عند تشغيل المسلخ وهي كالتالي:

- تحدد الأمانة أو البلديـة مواعيد العمل بالمسلخ وعلى المستثمر مراعاة أن المسلـخ يعمل على مدار العام بما في ذلك أيـام العطـل الأسبوعية (الخميس والجمعة) وعطل عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك وفقًا لمتطلبات العمل.

- أن يكون المسلخ مجهزًا تجهيزًا كاملًا.

- تحدد الأمانة أو البلدية الأساليب المناسبة لتنفيذ ما يلي:

- تأمين المياه الصالحة للشرب وإجراء التحاليل الدورية عليها بمعرفة المستثمر وتحت إشراف الأمانة أو البلدية.

- تأمين مصدر الكهرباء.

- كسح مياه الصرف الصحي والتخلص منها.

- التخلص من الإعدامات والمخلفات والنفايات.

- في حالة طلب الأمانة أو البلدية تأمين معدات وأجهزة:

- يجب تحديد أعداد ومواصفات وجداول كميات المعدات والأجهزة الميكانيكية والكهربائية والسيارات المطلوب تأمينها.

- تحديد ملكية السيارات المطلوبة وهل ستؤول ملكيتها في نهاية العقد للأمانة أو البلدية أم إلى المستثمر.

- أن يتم العمل في خطوط الإنتاج آليًا.

- أن يتم الذبح طبقًا للشريعة الإسلامية.

- غسل اللحوم جيدًا من الداخل والخارج بماء نظيف بعد نزع الأحشاء وقبل التبريد.

- ألا تزيد درجة حرارة التبريد عن أربع درجات مئوية فما دون.

- أن تتم عمليات التبريد بتسليط هواء بارد خلال مدة لا تزيد على 4 ساعات من عملية الذبح وتمنع عمليات التبريد باستخدام المياه تفاديًا لانتقال الملوثات الميكروبية إلى اللحوم المذبوحة.

- أن تكون الأوعية المستخدمة في تبريد الذبائح والأجزاء الأخرى الصالحة للاستهلاك الآدمي مصنوعة من معدن غير قابل للصدأ، وأن يتم تشغيلها وصيانتها بطريقة تقلل عدد الأحياء الدقيقة وتظل الذبائح على هذه الدرجة إلى أن يتم التغليف والحفظ والتخزين.

- يجب أن تتناسب سرعة التغليف مع سرعة الإنتاج كما يجب ألا تتراكم الدواجن المذبوحة في منطقة التغليف.

- يجب أن تكون مواد التغليف من مواد آمنة صحيًا وبيئيًا وغير سامة.

- عدم إعادة استخدام مواد التغليف المستخدمة سابقًا أو التي تم إتلافها في مراحل سابقة.

- وضع بطاقة غذائية على المنتج، مطابقة للمواصفات السعودية.

- توفير برامج الحاسب الآلي اللازمة لإدخال بيانات أعداد المذبوحات والإعدامات الكلية والجزئية وأسبابها والحالات المرضية المكتشفة وتزويد الأمانة أو البلدية بتقرير دوري يتضمن هذه البيانات بدرجة أساسية إضافة إلى معلومات وبيانات أخرى يحتاج لها تقييم العمل.

- أن تتناسب أعداد العمالة مع حاجة العمل.

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شروط الحصول على قرض لتشغيل مسلخ

وحدد صندوق التنمية الزراعية الاشترطات التي يجب توافرها في المتقدم للحصول على قرض لإنشاء أو تشغيل أو صيانة المسالخ الآلية، والتي تتمثل في :

- إقرار بالموافقة على الاستعلام عن السجل الائتماني للعميل من السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة).

- نسخة إلكترونية من دراسة الجدوى الاقتصادية تكون مقبولة بها المواصفات موضحا الفنية والدراسة المالية والتسويقية للمشروع.

- الترخيص الوزاري بإقامة المشروع (وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة التجارة والاستثمار) مع تقديم ترخيص من البلدية في حالة أن الموقع داخل النطاق العمراني.

- سجل زراعي صادر من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

- صورة من بطاقة الهوية الوطنية في حال كان المتقدم سعودي الجنسية.

- إتمام المقترض الواحد وعشرين عامًا .

- رفع مساحي لأرض المشروع من مكتب هندس ي معتمد موضح فيها الاحداثيات.

- وكالة شرعية مطابقة لشروط الصندوق في حال التوكيل، وتكون حسب النص التالي ( والوكيل له حق الاقتراض من صندوق التنمية الزراعية وفروعه وتوقيع العقد واستلام القروض والتنازل واستلام القروض والتوقيع على جميع ما يتطلب حضوري لصندوق التنمية الزراعية) ويضاف لها التضامن مع الكفلاء في السداد بكامل المبلغ قبل توقيع العقد إذا كانت مقترضة.

- صور المستندات مطابقة للأصل.

- سداد الاقساط المستحقة على عميل الصندوق أو مكفوليه في حال وجود تعامل سابق مع الصندوق.

- تقديم الضمانات اللازمة على ألا تكون هناك مستحقات للصندوق على ملاك الضمانات.

- تقديم ما يثبت الملاءة المالية للعميل (كشف حساب بنكي لآخر ستة أشهر -ممتلكات أو عقارات أو محافظ أسهم).

- التوقيع على نموذج الإقرار والتعهد بالموافقة على الاستعلام عن التق رير الائتماني للعميل من خلال الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة).

- سداد رسوم الكشف.

- مخططات هندسية متكاملة للمشروع.

- سند حيازة الأرض (صك تملك، عقد إيجار حكومي يتوافق مع مدة التمويل، عقد إيجار مشتمل على شروط الصندوق) مع ملاحظة الآتي:​

- أن تكون حجة الاستحكام مستوفاة لجميع الإجراءات الشرعية والنظامية.

- الصكوك الصادرة من كتابة العدل بإفراغ جزء من الأرض الموصوفة بصك صادر من محكمة أو صك مفرغ من صك إفراغ آخر صادر من كتابة عدل مع التأكد من معرفة الأساس الذي بنيت عليه.

- أن يكون عقد الإيجار صادرا به صك من كتابة عدل أو محكمة مختصة ويرفق به صورة طبق الأصل لحجة الاستحكام أو صك مستوفى للإجراءات الشرعية مثبت لملكية الأرض المطلوب الاقتراض عليها ولمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، مع موافقة المؤجر على رهن الأرض مقابل القرض.

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