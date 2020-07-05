بعد إصابة عاملين بكورونا.. إغلاق مصرف و4 مراكز تجارية بالخرج

أغلقت بلدية الخرج احترازيًا أربعة مراكز تجارية ومصرف، بعد تأكد إصابة بعض العاملين فيها بفيروس «كورونا المستجد».

وفي بيان لها، أوضحت بلدية الخرج أن «وكالة الخدمات بالبلدية وخلال جولتها الرقابية مع لجنه متابعه الأسواق والمحلات التجارية أغلقت مصرفًا بنكيًا، إضافة إلى أربعة مراكز تجارية؛ بعد ثبوت وجود حالات مصابه بفيروس كورونا للعاملين بها».

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ولفتت البلدية، إلى أنه «يتم حاليًا تطبيق الإجراءات الوقائية لإدارة صحة البيئة، وتعقيم المواقع بإشراف الإدارة المختصة بالبلدية قبل عودة مزاولة العمل بهذه المنشآت».

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