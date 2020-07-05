بالصور.. نائب أمير جازان يتسلم تقريرًا حول الجولات الرقابية لفرع التجارة بالمنطقة

تسلم الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان، في مكتبه بالإمارة اليوم، تقريرًا عن أعمال وجهود فرع وزارة التجارة بالمنطقة خلال أزمة كورونا، وذلك خلال استقباله مدير عام فرع الوزارة بمنطقة جازان عبدالله بن محمد القحطاني.

واطلع نائب أمير منطقة جازان، في مستهل اللقاء على التقرير الذي تضمن إنجازات وأعمال فرع التجارة وما قدمه الفرع خلال أزمة جائحة فيروس كورونا.

واستمع لشرح مفصل من مدير فرع التجارة عن إنجازات وأعمال الفرع خلال الفترة الماضية والجولات الرقابية على منافذ البيع والمستودعات والمتاجر والتأكد من توافر السلع والمواد الغذائية والأسعار وما يقوم به من خدمات للجهات المستفيدة وما يقدمه من خدمات ريادية للقطاعات التجارية، مشيرًا إلى أن الفرع حصل مؤخرًا على مستوى متقدم مقارنةً بباقي فروع المملكة في الأداء وحسن التعامل مع البلاغات الواردة في متابعة تطبيق القيمة المضافة والغش التجاري والتستر بالمحلات التجارية.

ونوه نائب أمير المنطقة بما تضمنه التقرير من إحصاءات وما قدمه الفرع خلال أزمة كورونا ومنع التجول، وكذلك الخدمات الإلكترونية المتطورة المقدمة المستفيدين وما حققه الفرع من إنجاز ومتابعة لكل الأعمال التجارية بالمنطقة، مشيرًا إلى أن الفرع يُسهم في تقديم خدمات أفضل للمواطنين والمقيمين في القطاعات التجارية، موجهًا منسوبي الفرع بمضاعفة الجهود والعمل المتواصل لمتابعة أي تكدس ورصد كل الملاحظات على المجمعات ومنافذ البيع والمستودعات أولًا بأول ومراقبة الأسعار وعمليات الشراء والبيع والالتزام بتطبيق القيمة المضافة.

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وفي نهاية اللقاء أعرب مدير عام فرع التجارة بجازان عن شكره على ما يجده من دعم ومتابعة واهتمام من أمير منطقة جازان ونائبه وما استمع إليه من توجيهات، واعدا ببذل المزيد من الجهد لخدمة المنطقة وأهلها وفق توجيهات وتطلعات ولاة الأمر.

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